Страны обсуждают цифровые технологии и устойчивое развитие на форуме «Connected for Shared Prosperity»*

Министры нескольких стран собрались сегодня на форуме «Connected for Shared Prosperity», организованном компанией Huawei, Всемирной ассоциацией операторов мобильной связи (GSMA), Центром экономики природопользования Фуданьского университета и изданием The Paper при поддержке ЮНЕСКО в качестве подготовки к выставке MWC Shanghai 2021.

На мероприятии выступили министр промышленности, торговли и туризма Испании Мария Рейес Марото, министр инфраструктуры и жилищного строительства Португалии Педро Нуно Сантос, министр инноваций и технологий Венгрии Ласло Палкович, министр коммуникаций и мультимедийных средств Малайзии Дато Сайфуддин бин Абдулла и Генеральный секретарь Национальной комиссии цифровой экономики и общества Вуннапорн Девахастин. Все выступавшие согласились с тем, что восстановление глобальной экономики происходит по нарастающей по мере усиления мер по борьбе с пандемией. Они также согласились с тем, что для достижения целей устойчивого развития ООН к 2030 году и долгосрочных целей Парижского соглашения требуется снижение выбросов, увеличение числа рабочих мест и новых инициатив, направленных на достижение экономического процветания. Многие докладчики идентифицировали цифровые технологии и глобальное сотрудничество как необходимые факторы этого процесса.

Старший Вице-Президент и член Совета директоров компании Huawei Кэтрин Чэнь также выступила со вступительной речью на форуме. Она обозначила веру компании Huawei в то, что высшая цель технологий — принести пользу всему человечеству, и что цифровые технологии могут способствовать достижению целей долгосрочного развития ООН. Она призвала предприятия сделать уверенный шаг к использованию технологий ради блага всего мира.

Компания Huawei уже долгое время выступает за оказание поддержки техническому прогрессу. В 2020 году компания Huawei переработала более 4500 тонн отходов электронной продукции, а также реализовала множество инициатив, включая сокращение объема пластика в упаковке для своих телефонов (сэкономив 1,8 млн пакетов на 10 млн телефонов), а также снижение выбросов CO2 на 148 млн тонн за счет развертывания решения FusionSolar в более чем 60 странах и регионах (что эквивалентно высадке 200 млн деревьев). Компания Huawei помогла построить крупнейшую в мире сельскохозяйственную солнечную электростанцию и еще одну для рыболовной отрасли в Нинсе и Шаньдуне, которые внесли существенный вклад в защиту окружающей среды.

Одной из целей долгосрочного развития ООН является «Обеспечение всеохватывающего и равноправного образования, а также продвижение возможностей по непрерывному обучению для всех». По состоянию на конец 2020 года программы компании Huawei «TECH4ALL Connecting Schools» и «DigiTruck» были внедрены в более чем 200 школах, открыв новые возможности для более чем 60 000 учителей и учеников. Huawei также сотрудничает с ЮНЕСКО в рамках трехлетней программы «Open Schools» в Египте, Эфиопии и Гане, которая призвана помочь школам развитии цифровых навыков и оказать поддержку онлайн-образованию.

Заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования Стефания Джаннини заявила, что информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) играют решающую роль в обеспечении целостности образования, увеличивая его охват и предоставляя решения в сфере непрерывного образования через интерактивные веб-сайты, онлайн-библиотеки и видеокурсы.

Свыше 1000 гостей из более чем 50 стран посетили форум как онлайн, так и лично, а обсуждения транслировались на восьми языках. Посетители согласились с тем, что цифровые технологии стали основой для устойчивого развития и принесут пользу большему числу людей в самых разных областях применения.

Один из участников — новый координатор-резидент ООН в Китае Сиддхарт Чаттердже — заявил: «Цифровые технологии могут помочь нам вернуть утраченное гораздо быстрее, и, что еще более важно, ускорить преобразования для достижения низкоуглеродного будущего… Глобальные вызовы требуют глобального ответа. Мы должны переосмыслить то, как инвестирует и работает бизнес. Мы должны развивать технологии во благо общества. Мы должны совершенствовать политики и практики для ускорения достижения целей устойчивого развития».

Депутат Европейского парламента Фрэнсис Фицджеральд также отметила, что с развертыванием беспроводных сетей 5G мир стоит на пороге следующей революции. Технология 5G способна положительно повлиять на жизнь и благополучие людей в таких областях, как здравоохранение, образование и производство продуктов питания, а цифровые технологии способствовать достижению Целей устойчивого развития.

Генеральный директор GSMA Матс Гранрид заявил: «В 2016 году индустрия мобильных устройств первой полностью взяла на себя обязательства по достижению 17 целей устойчивого развития. И с тех пор мы без устали работаем над этим, внося свой вклад в каждую из 17 целей, включая меры по борьбе с изменением климата, цифровую интеграцию и устойчивость».

Директор инфекционного отделения больницы Хуашань при Фуданьском университете Чжан Вэньхун также заявил о необходимости продолжать поддерживать беспрепятственное развитие, сославшись на то, что социальное единство и достижения в области науки и техники имеют решающее значение в борьбе с эпидемиями. Далее он упомянул, что нынешняя пандемия лишь подчеркнула то, насколько срочно нам нужно решить проблемы развития, которые ведут к уничтожению окружающей среды.

Директор Центра экологических экономических исследований Университета Фудань Ли Чжицин завершил мероприятие следующими словами: «Китай призывает к комплексной экологической трансформации социально-экономического развития, а наивысшим приоритетом в этой трансформации являются максимальное сокращение выбросов углерода и достижение углеродной нейтральности. Мы должны поощрять инновации в таких направлениях, как экономика, финансы и охрана окружающей среды, которые охватывают гуманитарные и технические науки, чтобы восполнить недостаток кадров, требуемых для обеспечения устойчивого развития в будущем».

* «Технологии подключения как фактор всеобщего процветания»