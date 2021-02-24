Крашенинников поддержал возвращение Краснознаменной группы на Плотинку

Председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников поддержал возвращение Краснознаменной группы в центр Екатеринбурга

«Мне нравилась эта штука (Краснознаменная группа — Ъ). Это не федеральная тема, но если бы меня спросили, то я ответил, что хотел бы ее видеть. У меня сдержанный оптимизм есть», — заявил господин Крашенинников на встрече с екатеринбургскими депутатами.

Напомним, в декабре прошлого года глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщал, что Краснознаменную группу планируют восстановить уже в 2020 году. А депутат заксобрания Александр Ивачев заявлял, что сооружение вернут после 2020 года, так как перед установкой необходимо укрепить или заменить его несущие конструкции.

Краснознаменная группа со знаком «Орден Ленина» на плотине городского пруда была демонтирована в 2013 году. На месте памятника были установлены часы, отчитывающие время до Олимпиады-2014 в Сочи.

В сентябре прошлого года проект по капремонту подъемных механизмов плотины и установке Краснознаменной группы получил положительное заключение.