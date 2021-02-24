Акционеры Apple переизбрали совет директоров

Акционеры Apple во вторник, 23 февраля, переизбрали членов совета директоров, включая генерального директора Тима Кука, передает телеканал CNBC. На этом же собрании обсуждалась оплата труда руководителей. Голосование было рекомендательным.

Председатель совета директоров Apple — бывший гендиректор Genentech Артур Левинсон. В совет также входят Тим Кук, бывший финансовый директор и президент Boeing Джеймс Белл, бывший вице-президент США Альберт Гор-младший, президент и гендиректор Grameen America Андреа Юнг, президент и гендиректор College Futures Foundation Моника Лозано, бывший председатель совета директоров и глава Northrop Grumman Рональд Шугар, соосновательница и директор BlackRock Сюзан Вагнер.

Тим Кук сообщил, что компания планирует повысить дивиденды. По его словам, за последние четыре квартала они составили более $14 млрд. За последние два квартала были выплачены дивиденды в размере 20,5 цента за акцию.

Держатели акций выступили против предложения о снижении зарплаты руководителей в сравнении со средней зарплатой сотрудников, против которого выступала Apple.

Выручка Apple в первом квартале 2021 финансового года впервые превысила $100 млрд. Она увеличилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом и достигла $111,4 млрд. Чистая прибыль увеличилась с $22,2 млрд до $28,8 млрд.