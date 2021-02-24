УФАС передаст в полицию материалы дела о сговоре фармкомпаний свердловского депутата Александра Серебренникова

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области передаст в региональное ГУ МВД материалы дела о картельном сговоре фармацевтических компаний ООО «САВ-Фарм», ООО «САВ-Мед» и ООО «Аптека Вербена-Фарма». Об этом на пресс-конференции заявила начальник отдела по борьбе с картелями УФАС по Свердловской области Ольга Смирнова.

«В данный момент материалы еще готовятся, это несколько томов дел. Мы передаем их в правоохранительные органы. Намерение наше актуально, мы будем подавать заявление для рассмотрения на предмет уголовного состава», — отметила госпожа Смирнова.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, УФАС подтвердило картельный сговор фармацевтических компаний, напрямую или через иные организации подконтрольных депутату свердловского заксобрания Александру Серебренникову, и возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства по п. 2 ч. 1 ст. 11 135 ФЗ «О защите конкуренции».

Согласно материалам дела, признаки сговора были выявлены на торгах по поставке лекарственного препарата «Паклитаксел» (противораковое лекарство природного происхождения) в Свердловский областной онкологический диспансер. Проверка фармкомпаний, участвующих в торгах, проводилась по заявлению городского портала Е1.ru и информации правоохранительных органов об антиконурентном поведении участников.

УФАС установила, что «САВ-Фарм», «САВ-Мед» и Аптека «Вербена-Фарма» получали преимущество в торгах, так как знали о планах друг друга по ценовым предложениям. Так, разница предложенной стоимости выполнения контракта у компаний отличалась в одну копейку. По итогам торгов выиграла компания «САВ-Фарм», согласившись выполнить поставку за 85,2 млн руб. При этом в УФАС отметили, что итоговая сумма выгода может быть больше, поскольку часть препарата «САВ-Фарм» закупала у ООО «АВК-Альянс», которая также аффилирована с господином Серебренниковым.

Согласно заключению комиссии УФАС, для участников картеля предполагается штраф от 8 до 40 млн руб. При этом контрольно-надзорное ведомство передаст материалы в правоохранительные органы для проверки. «Так как сумма полученной выгоды в результате сговора составляет более 50 млн руб., то при наличии состава для причастных должностных лиц может быть предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции)»,— пояснили в УФАС.

Илья Смирнов