Коттеджный поселок «Березки River Village»

Комментарии
- Месторасположение: Московская область, Одинцовский район, Горки-8
- Транспортная доступность: 17 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. Проезд возможен и по скоростной трассе «Северный обход Одинцово»
- Архитектура: Даниэль Шиндлер
- Площадь поселка: 60 га
- Девелопер: ГК «Галс»
- Количество коттеджей: 151 объект в два и три этажа с 15 оригинальными проектами, высота потолков — 3,6–3,7 м
- Площадь коттеджей: 470–1600 кв. м свободной планировки
- Размер придомовых участков: 12–52 сотки
- Парковка: 50 машино-мест гостевой парковки
- Инфраструктура: детский сад и кампус Cambridge International School, торгово-развлекательный центр, ресторан, крытый каток, спа-центр и спортивный комплекс
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