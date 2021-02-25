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Коттеджный поселок «Березки River Village»

"Дом". Приложение от , стр. 7
  • Месторасположение: Московская область, Одинцовский район, Горки-8
  • Транспортная доступность: 17 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. Проезд возможен и по скоростной трассе «Северный обход Одинцово»
  • Архитектура: Даниэль Шиндлер
  • Площадь поселка: 60 га
  • Девелопер: ГК «Галс»
  • Количество коттеджей: 151 объект в два и три этажа с 15 оригинальными проектами, высота потолков — 3,6–3,7 м
  • Площадь коттеджей: 470–1600 кв. м свободной планировки
  • Размер придомовых участков: 12–52 сотки
  • Парковка: 50 машино-мест гостевой парковки
  • Инфраструктура: детский сад и кампус Cambridge International School, торгово-развлекательный центр, ресторан, крытый каток, спа-центр и спортивный комплекс
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