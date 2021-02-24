Павел Крашенинников: изменения в устав Екатеринбурга следует готовить в начале 2022 года

Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников посоветовал приступить к изменению устава Екатеринбурга в начале 2022 года. Об этом депутат Госдумы сообщил на информационном часе перед заседанием городской думы.

«После внесения поправок в Конституцию РФ мы приняли много нормативных актов в сфере публичной власти. Из этого вытекают нормы, которые касаются субъектового законодательства, — отметил господин Крашенинников. — Мы еще готовим закон об общих принципах организации местного самоуправления и об общих принципах организации субъектовых органов власти. После этого придется вносить изменения в устав Екатеринбурга или другого муниципального образования».

Напомним, в начале февраля прошло заседание рабочей группы по усовершенствованию устава Свердловской области. На нем были предложены изменения в порядок назначения прокуроров, озвучены инициативы по внесению ограничений для чиновников, а также по добавлению в главный закон региона статьи об общественном согласии. Предполагается, что первые решения по внесению изменений в устав будут приняты в первом квартале 2021 года.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Урал” «В устав добавляют согласия»