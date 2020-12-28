Кубань заняла третье место среди популярных у телефонных мошенников регионов

В Краснодарском крае в 2020 году на долю телефонных мошенников пришлось 3,4% от всех звонков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования компании BI.ZONE (входит в Сбербанка).

По этому показателю Кубань занимает третье место. Больше всего мошеннических звонков было зафиксировано в Москве и Подмосковье – 28,8%. На втором месте находится Санкт-Петербург и Ленинградская область (8,7%). Популярность Москвы и Петербурга у мошенников эксперты компании связывают с численностью населения и его платежеспособностью в этих городах. Также в топ-5 попали Свердловская (3,1%) и Ростовская (2,4%) области .

Всего по итогам 2020 года мошенники совершили 15 млн звонков, Сбербанк получил 3,4 млн жалоб на них. Это на 36% больше, чем годом ранее, когда было зафиксировано 2,5 млн жалоб.

Самыми популярными днями для мошеннических звонков оказались четверг, (19,95%) понедельник (19,27%) и вторник (19,25%).

Ранее Банк России сообщил, что за первое полугодие 2020 года заблокировал более 9,7 тыс. телефонных номеров мошенников, что почти в четыре раза превышает их число в январе—июне прошлого года.

Как сообщал “Ъ”, по данным «Лаборатории Касперского», ущерб от телефонного мошенничества в России за последние два года составил около 40 млрд руб. Для противодействия телефонному мошенничеству Минцифры предложило обязать операторов связи устанавливать специальные системы.

В декабре 2020 года ЦБ РФ также назвал признаки телефонного мошенничества. Среди них:неожиданный звонок от человека, который представляется сотрудником банка, разговоры о переводе денег, внезапные «выгодные» предложения и др.

Алексей Белянин