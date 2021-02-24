Павел Крашенинников отверг предложение сделать Екатеринбург городом федерального значения

Депутат Госдумы Павел Крашенинников отверг идею екатеринбургского депутата Александра Колесникова сделать Екатеринбург городом федерального значения. Свою идею господин Колесников высказал на информационном часе в гордуме. По его мнению, Екатеринбург может получить статус, как Москва и Санкт-Петербург.

«Есть много критериев, почему эти города стали таковыми. Свердловская область очень хороший субъект РФ и специально выделять Екатеринбург в отдельную историю я бы не стал. Мы можем сами выделиться с успехами в технологиях, культуре, промышленности», — рассказал Павел Крашенинников.

Депутат Колесников возразил, что город федерального уровня может иметь большее финансирование.

Напомним, также Александр Колесников предложил создать «Русскую республику» со столицей в Екатеринбурге, но эта инициатива тоже не вызвала положительную реакцию.