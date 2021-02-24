«Ощущение близости пропасти очень важно»

Александр Невский или Феликс Дзержинский? На этой неделе москвичи путем онлайн-голосования начнут выбирать, чей монумент появится вскоре на Лубянке. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич рассуждает, кто из двух претендентов больше соответствует званию «героя нашего времени».

С завтрашнего дня москвичи смогут в приложении «Активный гражданин» решить судьбу пустующей Лубянки. Как говорят в мэрии, по итогам голосования пятачок перед зданием ФСБ обретет своего хозяина, и вопрос о возвращении памятника Дзержинскому будет в очередной раз закрыт. Даже не верится, что власти готовы отказаться от столь популярного инструмента отвлечения общественного внимания от актуальной повестки. С другой стороны, немного жаль, что, раз пошла такая пьянка, заодно не озвучено никаких инициатив по разрешению коллизии с Мавзолеем. А то ведь можно было бы поставить на голосование вопрос: «Вы за вынос тела Ленина или за возвращение Дзержинского?» И неминуемый хайп наверняка бы погреб под собой любые по-настоящему важные проблемы Москвы, да и всей России.

Но, видимо, Ильича решено оставить на десерт, а мы пока будем выбирать между первым чекистом и почему-то Александром Невским. Впрочем, далеко не все уверены в том, что это будет честный выбор. Пока представители столичной Общественной палаты призывают нас определиться, журналисты BBC утверждают, что победитель уже назначен, и место на пьедестале займет герой Ледового побоища.

Если эти слухи верны, то стоит признать, что происходящее повторяет сценарий большинства отечественных электоральных кампаний, когда участников забега определяют с помощью всяких невнятных фильтров и графологов, а результаты анонсируются сведущими людьми чуть ли не за месяц до часа икс. Однако, прошу прощения за крамольную для многих мысль, но для общественного здоровья было бы полезно, чтоб на «Активном гражданине» победил не предопределенный князь, а самый что ни на есть железный Феликс. Как минимум это позволит избежать дальнейших споров об архитектурных достоинствах нового изваяния.

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Продукция современных скульпторов крайне редко вызывает единодушное одобрение москвичей. Но главное, конечно, не это. Видео возвращения Дзержинского наверняка увидят десятки миллионов россиян благодаря соцсетям и YouTube. Сопровождаться оно будет кадрами из далекого 91-го и видами Соловецкого камня — маленького памятника жертвам в тени монумента создателю службы политического террора. Все-таки должен уже процесс стремления в прошлое достигнуть какого-то логического финала и замкнуть круг.

Пусть вернувшийся Феликс Дзержинский станет для нас напоминанием того, от чего мы когда-то избавились, а потом опять возжелали.

Не уверен, что это каменная метафора поможет, но общество так настойчиво и последовательно отказывалось от политических свобод, что такое ощущение близости пропасти очень важно. И, возможно, тогда у тех, кто пропустил прекрасный августовский день 30 лет назад, появится второй шанс. Так что я за Дзержинского.