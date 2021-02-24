«Аэрофлот» снизил зарплаты пилотам на фоне пандемии

Российская авиакомпания «Аэрофлот» сократила зарплаты летчиков и летного персонала из-за уменьшения налета в период пандемии коронавируса, сообщил гендиректор компании Михаил Полубояринов. По его словам, это было сделано для сохранения коллектива.

«"Аэрофлот" — это уникальный коллектив, сохранение коллектива — это одна из важнейших задач. Мы уже реализовали меру, к которой сотрудники отнеслись с пониманием,— это снижение общего дохода летного персонала и летчиков в связи с уменьшением налета,— сказал господин Полубояринов в интервью РБК.— На мой взгляд, это общемировой тренд».

Ранее сообщалось, что изменения системы оплаты труда в «Аэрофлоте» могут произойти с 1 января 2021 года. В ноябре другая российская авиакомпания, S7 Airlines, запланировала сократить постоянную часть оплаты пилотов с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2023-го. Bloomberg осенью сообщал о том, что Turkish Airlines отправит своих иностранных пилотов в неоплачиваемый отпуск. Кроме того, компания была намерена сократить зарплату пилотов вдвое.

Международная ассоциация воздушного транспорта и Международная федерация транспортных рабочих призвали правительства открыть границы для авиаперелетов.

Подробнее — в материале “Ъ” «Авиаотрасль призывает к снятию карантина для прилетающих».