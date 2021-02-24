В трех районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за метели

Главы Варненского, Нагайбакского и Карталинского районов Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения погодных условий, сообщило региональное управление МЧС. Из-за метели на трассах на юге области образовались заторы.

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«Всю ночь сотрудники боевых подразделений областного "чрезвычайного" ведомства проводили спасательные работы на автодорогах южного направления. Пожарно-спасательная техника достаточно сложно пробиралась к местам заторов»,— говорится в сообщении управления.

МЧС оказало помощь 776 гражданам. В пункты временного размещения эвакуировали 481 человека. Из снежных заторов освободили 223 автомобиля. Работают 501 человек и 256 единиц техники.

Больше 70 населенных пунктов остаются без электроснабжения. «Челябэнерго» сообщило, что были зафиксированы технологические нарушения из-за холодного фронта и ветра до 25 м/с.