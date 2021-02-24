Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании

Актеру Жерару Депардье предъявили обвинения в изнасиловании и сексуальных домогательствах, подтвердил его адвокат Эрве Темим AFP. Господин Депардье не признал вину.

Обвинения были предъявлены еще в декабре 2020 года. СМИ узнали о них 23 февраля. Актер находится под судебным контролем, расследованием занимается прокуратура Парижа.

Дело было возбуждено еще в 2018 году из-за жалобы актрисы, чье имя не называлось. Она заявила, что господин Депардье домогался ее, когда она приходила к нему домой для репетиции пьесы в августе 2018-го. Тогда следователи не нашли достаточных оснований для предъявления обвинений. Расследование было возобновлено в 2020 году после того, как актриса подала гражданский иск.