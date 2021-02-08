ХК «Сочи» потерпел пятое поражение подряд в мачте с минским «Динамо»

Хоккейный клуб «Сочи» проиграл минскому «Динамо» со счетом 3:4 в домашнем матче, который состоялся 7 февраля в рамках чемпионата КХЛ в ледовом дворце «Большой». Это поражение стало пятым по счету в шести последних играх, которые «леопарды» провели как на домашнем льду, так и на выезде.

Первым шайбу в ворота соперников на 13 минуте игры забил нападающий ХК «Сочи» Никита Точицкий, после чего минчане перехватили инициативу, и в ходе второго периода ответили двумя голами – на 21 минуте шайбу забил Роб Клинкхаммер, на 28 – Алексей Протос. В самом конце второго периода «леопард» Владислав Курбатов, и в начале третьего периода Игорь Руденков провели результативные атаки и сравняли счет, однако две шайбы соперниковв третьем периоде, авторами которых стали Степан Фальковский и Зак Митчел, не оставили сочинцам шанса на победу.

В результате пятого подряд проигрышного матча ХК «Сочи» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции с 36 очками, 16 февраля «леопардам» предстоит встреча с китайским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата в Мытищах.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 11 января ХК «Сочи» провел четвертый с начала 2021 года проигрышный матч, уступив 4:2 череповецкой «Северстали».

Ольга Логинова