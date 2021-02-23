Стоимость квадратного метра на вторичном рынке Екатеринбурга приблизилась к 81 тыс. рублей

Средняя цена предложения одного квадратного метра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 80,8 тыс. руб. По данным аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН), за месяц стоимость выросла на 1,7%. «Средний ценник продолжает ставить новые рекорды (относительно пиковых значений в феврале 2015 года) с темпами прироста 0,1%-0,7% еженедельно, начиная с 23 ноября 2020 года»,— сообщили аналитики.

Объем предложения в базе данных УПН начал медленно расти: за месяц объектов стало на 1,7% больше. При этом, аналитики констатируют, что выбор у покупателей все равно стал менее разнообразным. Через агентства недвижимости в городе предлагается к продаже 4,74 тыс. квартир, тогда как год назад выставлялось на 45,2% больше объектов. На рынке также выставлены 910 комнат и 390 объектов в пригороде. За месяц объем предложения объектов в пригороде вырос на 11,9%, а количество комнат сократилось на 0,1%. Сроки экспозиции объектов составляют чуть больше трех месяцев.

Самые дорогие квартиры традиционно выставлены в центре города: здесь квадратный метр стоит 107 тыс. руб. (плюс 0,5% за месяц). В районах, приближенных к центру, квадратный метр вторичного жилья стоит 86,9 тыс. руб. В Академическом, Солнечном, на ЖБИ, Широкой речке, Уралмаше за месяц вторичное жилье подорожало на 2,6% (средняя стоимость квадратного метра составляет 73,6 тыс. руб.). Квартиры в районе Елизавета, Сортировки, Химмаша стали дороже на 2,3% (64,2 тыс. кв. м). В отдаленных районах (Лечебный, Кольцово, Шарташ, Медный и другие) цены выросли на 1,5% (53 тыс. руб. за 1 кв. м). В пригороде Екатеринбурга квартиры подорожали на 2,5%, квадратный метр в среднем стоит 58,2 тыс. руб. По данным аналитиков, комнаты за месяц подешевели на 0,7%, сейчас они выставляются по 60,5 тыс. руб. за 1 кв. м.