Роман Еременко покинул ФК «Ростов»

Футбольный клуб «Ростов» расторг договор с финским полузащитником Романом Еременко. Пресс-служба команды уточнила, что это произошло по обоюдному согласию сторон.

«После нашей встречи с Романом Еременко было принято решение пойти ему навстречу и расторгнуть контракт по обоюдному согласию по семейным обстоятельствам. Тем не менее двери нашего клуба всегда открыты для Ромы»,— приводятся на сайте клуба слова его президента Арташеса Арутюнянца.

«Хотелось бы сразу остановить слухи и домыслы о причине расторжения контракта,— цитирует пресс-служба Еременко.— При подписании контракта у нас была договоренность с президентом клуба Арташесом Владимировичем Арутюнянцем о возможностях досрочного прекращения трудового соглашения по обоюдному согласию по нескольким причинам, одной из причин была по семейным обстоятельствам. Решение не пришло спонтанно, и я очень благодарен клубу за понимание. Для меня семья превыше всего, поэтому я возвращаюсь в Финляндию».

В 2016 году Романа Еременко, в то время футболиста ЦСКА, дисквалифицировали на два года за употребление кокаина. Спортсмен провалил допинг-тест после матча футбольной Лиги чемпионов.

О дисквалификации футболиста — в материале “Ъ” «Полузащитник ЦСКА Роман Еременко дисквалифицирован на два года».