Ядовитый газ мог вызвать отравление моряков на сухогрузе в Керченском проливе

Возможной причиной отравления моряков с турецкого судна April, которое отправлено в порт Кавказ, назвали перевозимые на борту химикаты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Росморречфлоте.

В ведомстве пояснили, что сухогруз перевозил ферросилиций - химикат, который при намокании и неправильном хранении может выделять ядовитый газ (относится к химическим веществам первого класса опасности, то есть чрезвычайно опасным). Ферросилиций используют в качестве раскисляющих и легирующих добавок для выплавки различных видов сталей.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, днем 19 февраля поступила информация, что в Керченском проливе находится иностранное судно, на котором отравились шесть моряков, один из них умер. Всего на судне находилось восемь членов экипажа.

Наталья Решетняк