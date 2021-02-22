Морозы на Урале продержатся до середины недели

Аномально холодная погода в Свердловской области продержится до 25 февраля, сообщили в уральском гидрометцентре. Среднесуточная температура воздуха будет на 7 градусов ниже климатической нормы. Непродолжительное потепление наступит к выходным. Однако в первых числах марта уральские синоптики вновь прогнозируют похолодание до -18 градусов.

До середины недели ожидается облачная погода и небольшой снег. В ночь на 23 февраля в регионе будет от -30 до -35 градусов, при прояснении столбики термометров опустятся до -40 градусов, на крайнем севере похолодает до -45 градусов. Днем синоптики прогнозируют от -26 до -28 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с с порывами до 15 м/с.

В среду, 24 февраля, температура воздуха ночью составит от -30 до -35 градусов, при прояснении — - 40 градусов. Днем ожидается от -19 до -24 градусов. Ветер северный 5-10 м/с с порывами до 15 м/с.

Ночью 25 февраля в Свердловской области столбики термометров опустятся до -32 градусов, при прояснении — - 37 градусов. Днем температура воздуха будет от -14 до -19 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

В Екатеринбурга в ближайшие три дня ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер будет северо-восточный, северный 5-10 м/с.

Во вторник ночью в городе похолодает до -32 градусов, днем температура воздуха будет от -26 до -28 градусов. В ночь на 24 февраля синоптики прогнозируют похолодание до -32 градусов, днем ожидается от -22 до -24 градусов. В четверг ночью столбики термометров опустятся до -30 градусов, днем — до -18 градусов.

По данным уральского гидрометцентра, в этом году средняя температура воздуха в феврале в Екатеринбурга ниже на 2,5 градуса. Самая низкая температура (- 26 градусов) была зафиксирована 11 февраля, самая высокая (+2 градуса) — 6 февраля.