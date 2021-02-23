Российская составляющая

Матч, в котором в среду «Аталанта» принимает «Реал», — шанс увидеть на поле единственного российского игрока, добравшегося в нынешнем сезоне до плей-оффа Лиги чемпионов, а еще шанс посмотреть на довольно любопытное противостояние. Букмекеры «Фонбет» считают, что итальянский клуб может оказаться вовсе не такой уж легкой добычей для испытывающего кадровые проблемы мадридского гиганта.



Напомним, что букмекерская компания «Фонбет» стала беттинг-партнером мадридского «Реала» — 13-кратного победителя Лиги чемпионов и одного из самых популярных футбольных клубов. В рамках сотрудничества брендинг «Фонбет» будет использован на домашних матчах «Реала» в Ла Лиге и Кубке Испании. Логотип компании появится на официальном сайте клуба в разделе «Партнеры», а также в приложении клуба.



Пару лет назад расклад в игре с «Аталантой» был бы очевидным: итальянскому скромняге не сдюжить против увешанного с ног до головы наградами испанского монстра. Но сейчас все немножко иначе. «Аталанта» в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов показала, что умеет играть с командами любого уровня, дошла до четвертьфинала, а там хорошенько потрепала ПСЖ.

И с тех пор принципиально в этой «Аталанте» ничего не поменялось. Она по-прежнему ставит на атаку, по-прежнему играет неровно, но в удачные дни, на кураже клуб Джанпьеро Гасперини способен опрокинуть любого. В январе был жестоко бит лидировавший в тот момент «Милан», а в последнем перед столкновением с «Реалом» туре «Аталанта» разобрала «Наполи» — 4:2. Но бывают и дни куда менее удачные, и тогда «Аталанта» может терять очки во встречах с аутсайдерами, пропускать по три мяча от «Лацио» и «Торино». В общем, это такие американские горки, за которыми в нынешнем сезоне любопытно наблюдать и тем, кто неравнодушен к футболу российскому.

Игроком «Аталанты» с осени прошлого года является Алексей Миранчук. И однозначную оценку тому, как складывается для него дебютный в Италии сезон, дать трудно. С одной стороны, появляется на поле Миранчук довольно часто. С другой — появляется не в основе. За последний календарный месяц, например, у него набралось полдюжины игр за «Аталанту». Но все — неполные: либо выпускали на замену, как это было с «Наполи», либо меняли по ходу. Прочнее позиции у других специалистов по игре под нападающим – Марко Пашалича, Йосипа Иличича, Маттео Пессины. Важно, что у Миранчука случаются яркие вспышки, которые жутко нравятся итальянским экспертам. Скажем, победу над «Кальяри» принес «Аталанте» как раз он тонким пасом на Луиса Мурьеля. Возможно, Гасперини предоставит ему шанс и в матче с «Реалом», который тоже на самом деле в текущем сезоне — весьма спорная, что ли, команда.

В «Реале» не ведется такой грандиозной смысловой и стилистической перестройки как в «Барселоне», но стабильности и цельности ему тоже жутко не хватает. От этого «Реала» не веет прежней мощью. А в свежих интервью главного тренера мадрдицев Зинедина Зидана было больше тревоги, чем уверенности, больше запаха заранее подстеленной под жесткое приземление соломки. Говорил он в основном об эпидемии травм, мелких и таких, что надолго выводят из строя, поразившей клуб. За неделю до игры с «Аталантой» в лазарете у «Реала» находился чуть ли не десяток футболистов, в том числе несколько персонажей определяющих — Эден Азар, Каземиро, Дани Карвахал, Серхио Рамос. От длиннющей мадридской скамейки, добавляющей команде крепости, не осталось ровным счетом ничего.

Впрочем, надо сказать, февральские матчи «Реал» при всех своих трудностях проводил недурно. Перед матчем с «Аталантой» у него серия из четырех побед в чемпионате. Одна из них — очень убедительная, со счетом 2:0, над «Валенсией», клубом из примерно той же «ценовой категории», что и итальянский соперник.

Тем не менее, аналитики «Фонбет» больше верят во взрывной темперамент итальянцев, давая коэффициент 2.32 на их победу, нежели в фарт оставшихся без важных лидеров мадридцев — их шансы одолеть «Аталанту» оцениваются коэффициентом 3.02. Матч состоится 24 февраля в 23.00 по московскому времени.