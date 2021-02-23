Как маршал Жуков построил на Урале военные городки и нашел последнюю жену Жизнь Георгия Жукова в Свердловске

C 1948 по 1953 год четырежды Герой Советского Союза Георгий Жуков проживал в Свердловске, командуя войсками Уральского военного округа. Он строил новые военные городки, создал в регионе один из сильнейших армейских спортклубов, а также встретил свою последнюю жену Галину Семенову.

4 февраля 1948 года приказом министра Вооруженных Сил СССР Николая Булганина маршал Советского Союза Георгий Жуков был переведен с должности командующего Одесским военным округом на должность командующего Уральским военным округом (УрВО). Информация об этом широко не афишировалась. Например, начальник Свердловской железной дороги Василий Оборотов получил телеграмму о необходимости встретить спецвагон из Москвы без уточнений, кто в нем находится.

Население узнало о его приезде во время первомайской демонстрации, когда он стоял на трибуне. Увидев его, демонстранты кричали «Жуков! Ура!».

Фото: ЦДООСО

Маршал Жуков поселился в особняке на территории бывшего Ново-Тихвинского женского монастыря в Зеленой Роще. Отдыхал он на даче на берегу озера Балтым. Вместе с ним жили дочери Эра и Элла. Любил охоту.

Каждый день ровно в 9.00 он подъезжал к главному входу штаба УрВО на проспекте Ленина. В должности командующего УрВО Жуков большое внимание уделял боевой подготовке. По его приказу строились и реконструировались военные городки в Чебаркуле, Елани и других местах.

Во время одного из военных парадов на площади 1905 года Жуков на коне совершал объезд войск. Внезапно жеребец испугался фотографа Игоря Пашкевича, настраивавшего кадр поблизости. Конь скинул маршала из седла. Жуков быстро поднялся и прошел на трибуну. Вскоре все военные парады в СССР принимались только на автомобилях.

Фото: ЦДООСО

8 октября 1948 года при окружном Доме офицеров (ОДО) был создан Уральский спортивный клуб армии (СКА) «для решения вопросов, связанных с организацией помощи войскам и подготовки окружных команд к состязаниям на первенство Вооруженных сил СССР». В 1950 году команда ОДО (Свердловск) стала первым чемпионом СССР по хоккею с мячом, а футбольный клуб ОДО выиграл кубок РСФСР среди коллективов физической культуры. Кроме того, были созданы команды по боксу, биатлону, борьбе. Георгий Жуков был частым гостем филармонии и городских театров. Лично общался с деятелями искусства Свердловска.

Он близко дружил с писателем Павлом Бажовым. Жуков часто бывал в доме писателя, они состояли в постоянной переписке и вместе присутствовали на официальных мероприятиях. 3 декабря 1950 года Павел Бажов скончался от рака легких в московской больнице. В траурных мероприятиях приняли участие около 100 тыс. человек. Среди тех, кто нес гроб, был его друг маршал Жуков.

В 1950 году коллективы Ирбитского мотоциклетного завода, Ирбитского автоприцепного завода, треста «Егоршин уголь» и колхозники сельхозартели имени Чапаева Туринского района выдвинули Георгия Жукова кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР.

В ходе избирательной кампании он много ездил по региону, встречался с населением. В домах культуры, где проходили встречи, выносили оконные рамы, чтобы те, кто не смог попасть в зал, могли слышать полководца.

Жуков помогал колхозам, испытывавшим нехватку сельскохозяйственной техники. Он отдавал им списанные военные машины, которые в народе прозвали «жуками». Жуков любил дарить ценные подарки: оружие, баяны, часы.

Галина Семенова и Георгий Жуков Фото: ЦДООСО

В 1950 году маршал познакомился в окружном военном госпитале с военным врачом Галиной Семеновой. Ему было 54 года, ей 24. Она впоследствии стала его третьей женой. В 1957 году она родила ему четвертую дочь — Марию. После смерти Сталина в 1953 году Георгий Жуков вернулся в Москву, где занял должность первого заместителя министра обороны СССР.

Книга «Свердловск-Екатеринбург»