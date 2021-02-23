Как маршал Жуков построил на Урале военные городки и нашел последнюю жену

C 1948 по 1953 год четырежды Герой Советского Союза Георгий Жуков проживал в Свердловске, командуя войсками Уральского военного округа. Он строил новые военные городки, создал в регионе один из сильнейших армейских спортклубов, а также встретил свою последнюю жену Галину Семенову.
4 февраля 1948 года приказом министра Вооруженных Сил СССР Николая Булганина маршал Советского Союза Георгий Жуков был переведен с должности командующего Одесским военным округом на должность командующего Уральским военным округом (УрВО). Информация об этом широко не афишировалась. Например, начальник Свердловской железной дороги Василий Оборотов получил телеграмму о необходимости встретить спецвагон из Москвы без уточнений, кто в нем находится.
Маршал Жуков поселился в особняке на территории бывшего Ново-Тихвинского женского монастыря в Зеленой Роще. Отдыхал он на даче на берегу озера Балтым. Вместе с ним жили дочери Эра и Элла. Любил охоту.
Каждый день ровно в 9.00 он подъезжал к главному входу штаба УрВО на проспекте Ленина. В должности командующего УрВО Жуков большое внимание уделял боевой подготовке. По его приказу строились и реконструировались военные городки в Чебаркуле, Елани и других местах.
8 октября 1948 года при окружном Доме офицеров (ОДО) был создан Уральский спортивный клуб армии (СКА) «для решения вопросов, связанных с организацией помощи войскам и подготовки окружных команд к состязаниям на первенство Вооруженных сил СССР». В 1950 году команда ОДО (Свердловск) стала первым чемпионом СССР по хоккею с мячом, а футбольный клуб ОДО выиграл кубок РСФСР среди коллективов физической культуры. Кроме того, были созданы команды по боксу, биатлону, борьбе. Георгий Жуков был частым гостем филармонии и городских театров. Лично общался с деятелями искусства Свердловска.
Он близко дружил с писателем Павлом Бажовым. Жуков часто бывал в доме писателя, они состояли в постоянной переписке и вместе присутствовали на официальных мероприятиях. 3 декабря 1950 года Павел Бажов скончался от рака легких в московской больнице. В траурных мероприятиях приняли участие около 100 тыс. человек. Среди тех, кто нес гроб, был его друг маршал Жуков.
В 1950 году коллективы Ирбитского мотоциклетного завода, Ирбитского автоприцепного завода, треста «Егоршин уголь» и колхозники сельхозартели имени Чапаева Туринского района выдвинули Георгия Жукова кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР.
Жуков помогал колхозам, испытывавшим нехватку сельскохозяйственной техники. Он отдавал им списанные военные машины, которые в народе прозвали «жуками». Жуков любил дарить ценные подарки: оружие, баяны, часы.
В 1950 году маршал познакомился в окружном военном госпитале с военным врачом Галиной Семеновой. Ему было 54 года, ей 24. Она впоследствии стала его третьей женой. В 1957 году она родила ему четвертую дочь — Марию. После смерти Сталина в 1953 году Георгий Жуков вернулся в Москву, где занял должность первого заместителя министра обороны СССР.