Проверка прочности

К вторничному матчу стартового раунда Лиги чемпионов «Атлетико» подошел в статусе одной из самых беспроблемных команд в европейском футболе, а «Челси» — в статусе команды, переживающей под руководством нового тренера Томаса Тухеля реконструкцию, призванную проблемы преодолеть, — пока вроде бы удачную. В шансах команд разбираемся вместе с аналитиками компании «Фонбет».

Это будет матч двух примерно равных по статусу клубов, которые, так уж вышло, проживают очень разные сезоны. Сезон «Атлетико» — редкий в нынешней непростой для всего спорта ситуации пример почти абсолютного благополучия. Пока «Реал» и «Барселону» потряхивало, кого-то чуть больше, кого-то чуть меньше, «Атлетико» от потрясений ловко уворачивался. Сыгранный и спаянный костяк основы никуда не исчез. Луис Суарес, изгнанный ряди омоложения из «Барселоны», не просто влился в коллектив, а играет даже эффективнее, чем в каталонском клубе. Про «Атлетико» можно было бы смело говорить, что он подходит к плей-офф Лиги чемпионов в замечательном тонусе, если бы не минувший тур испанского чемпионата. Выдав после проигрышу «Реалу» в середине декабря серию из десяти встреч без поражений и обеспечив себе уже приличный запас прочности, он вдруг как-то уж очень громко оступился. «Леванте» закинул «Атлетико» на чужом поле два безответных мяча, при этом мадридская игра о запасе прочности нисколько не напоминала.

Сезон «Челси» имеет несколько иную окраску. Едва ли не главная новость января в английском футболе — это смена тренера в лондонского клубе. И детально разжевывать, почему Фрэнк Лэмпард утратил доверие, никому не было нужно. Селекционная кампания, проведенная перед сезоном «Челси», намекала на грядущий прорыв. В рамках летнего трансферного окна практически все представители «большой пятерки» из-за проблем, вызванных пандемией коронавируса, вели себя чрезвычайно тихо. Все — кроме «Челси», потратившего на новичков без малого €250 млн, гигантскую по меркам «эпохи пандемии», заставляющей затягивать пояса даже гигантов, сумму. Отряд новобранцев был солидным и включал много футболистов с громкими именами и отличной репутацией, вроде Кая Хаверца, Тимо Вернера, Хакима Зиеша, Тиагу Силвы, Бена Чилуэлла, Маланга Сарра, Эдуара Менди. Между тем, никакого рывка так и не получилось. Напротив, «Челси» нынешней зимой выглядел гораздо хуже, чем до своих инвестиций, а дорогие новички не приносили ему никакой пользы.

Преемник Лэмпарда Томас Тухель, «вовремя» уволенный из ПСЖ, уже произвел некоторые корректировки. Английские эксперты сразу обратили внимание, например, на окрепшую оборону, пропустившую в пяти турах после назначения немецкого тренера всего один гол. И это следствие скорее не того, что прибавили именно защитники, а использования плотного, с минимумом лакун прессинга, начинающегося в передней линии, который Тухель обожает и умеет ставить. А еще он сместил акцент на фланговую игру. А еще Тимо Вернер, взятый летом 2020-го на роль заводилы атаки, но отчего-то при Лэмпарде жутко кисший, слегка ожил и, наконец, после затянувшейся паузы вспомнил, как поражать чужие ворота. Впрочем, считается, что во многом ради оживления немецкой бригады «Челси» и остановил выбор на немецком тренере. В общем, пока отзывы об игре вступивших в фазу довольно серьезной реконструкции лондонцев очень позитивные. Правда, надо признать, что и теста, по уровню сложности соответствующего тому, что «Челси» предстоит сдавать в матчах со стабильным и натасканным на любые схемы «Атлетико», у лондонцев при Тухеле еще не было.

Однако, букмекеры верят в Тухеля и его дружину и дают ей практически равные с «Атлетико» шансы на победу — 3.00 против 2.75. Впрочем, и ничья в этом противостоянии аналитикам «Фонбет» кажется довольно вероятной — на нее действует коэффициент 3.05. Матч состоится 23 февраля в 23.00 по московскому времени.