Суд признал законным нарушения очередности погашения платежей «Сибмоста»

Арбитражный суд Новосибирской области признал законным допущенные конкурсным управляющим «Сибмоста» Сергеем Богдановым нарушения календарной очередности погашения текущих платежей компании. В решении речь идет о преимущественном удовлетворении требований работников компании, продолжающих осуществлять свои трудовые функции, перед бывшими сотрудниками и работниками, «чье увольнение не повлечет гибель и порчу имущества должника».

Суд учел, что у компании отсутствуют средства для погашения всей накопленной задолженности. При этом должник обладает значительным объемом недвижимого имущества и оборудования, которое необходимо охранять и обслуживать.

Кроме того, суд счел законным погашение долгов компании по страховым взносам на пенсионное страхование и НДФЛ после полного удовлетворения требований работников по трудовым выплатам, возникших с 2016 года.

Конкурсный управляющий сообщил суду, что на предприятии «существует социальная напряженность, связанная с несвоевременной выплатой зарплаты работникам должника». При этом в разрешении данной ситуации задействованы различные государственные контрольные органы, сообщается в материалах дела.

Также конкурсный управляющий ходатайствовал об установлении приоритетного перед требованиями кредиторов второй-четвертой очереди погашения платежей за электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, за приобретение угля. Этот вопрос суд рассмотрит в марте.

В феврале уволенные работники «Сибмоста» записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину и попросили его обратить внимание на ситуацию с невыплатой зарплат сокращенным сотрудникам. По их данным, в период с сентября по декабрь 2020 года на предприятии были сокращены около 750 сотрудников. «На эту дату у компании была задолженность перед работниками за октябрь,— говорится в видеообращении. — Нас уволили, не выплатив ни копейки. При этом компания продолжала выполнять работы по двум действующим контрактам и получать денежные средства». По данным инициаторов обращения, на конец декабря долг «Сибмоста» перед уволенными сотрудниками якобы составлял около 90 млн руб., а на счетах компании находилось около 400 млн руб.

По данным о невыплате зарплат работникам компании СКР начал проверку. Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход и результаты проверки на контроль в центральном аппарате ведомства, поручив руководителю следственного управления доложить об установленных обстоятельствах и принятых мерах по восстановлению прав граждан. Прокуратурой области взят на контроль вопрос восстановления трудовых прав сотрудников «Сибмоста».

АО «Сибмост» в мае 2020 года было признано банкротом, сообщалось, что задолженность компании перед кредиторами около 8 млрд руб. Ранее «Сибмост» был одним из ведущих мостостроительных предприятий страны.

Оксана Павлова