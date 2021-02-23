Иран сообщил о готовности увеличить предел обогащения урана

Иран при необходимости готов увеличить предел обогащения урана до уровня в 60%, заявил верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Он считает, что риторика США, Франции, Германии и Великобритании в отношении Ирана и ядерной сделки несправедлива.

«Исламская Республика не отступит от своей логически обоснованной позиции по вопросу о ядерном оружии, и при необходимости, в соответствии с интересами и потребностями страны, пойдет даже на 60% обогащение»,— сказал господин Хаменеи. Он назвал «высокомерным, требовательным и несправедливым» тон недавних заявлений американских властей и трех европейских стран в отношении Ирана.

Что нужно знать об иранской ядерной сделке Читать далее

В 2015 году Иран подписал Совместный всеобъемлющий план действий с пятью постоянными членами Совбеза ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) и Германией. Соглашение подразумевало ограничение ядерной программы Ирана и временные ограничения на продажу и закупку вооружений взамен на снятие с этой страны всех международных санкций. В 2018 году США вышли из «ядерной сделки» и восстановили свои санкции против Ирана. В феврале 2021 года Иран заявил, что вернется к соблюдению «ядерной сделки», только если США отменят свои санкции.

О попытках сторон договориться — в материале “Ъ” «США готовы к диалогу с Ираном».