Вице-премьер Украины объяснил фото с Кадыровым

С церемонии открытия международной выставки оружия IDEX 2021 в Абу-Даби появилась фотография, на которой вице-премьер Украины Олег Уруский стоит рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. После требования украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля объяснить происхождение фото господин Уруский заявил, что оказался рядом с главой Чечни из-за протокола организаторов. Сам Рамзан Кадыров скандал вокруг фотографии назвал «шумихой, высосанной из пальца».

«Размещение глав официальных делегаций во время хода в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Применялась практика, согласно которой личные гости правящей семьи размещались в алфавитном порядке. При этом хочется добавить, что лично у меня не было (и не планировалось) никаких контактов с главой делегации РФ, а это Р. Кадыров»,— написал вице-премьер в Facebook.

Также чиновник добавил, что не считает нужным «шарахаться от представителей ни страны-агрессора, ни любой другой страны, демонстрируя неуверенное поведение и слабость украинской стороны». На выставке Олег Уруский возглавляет делегацию украинского правительства.

При этом Рамзан Кадыров написал в Telegram, что господин Уруский целенаправленно подошел к нему и «начал делиться сведениями, составляющими гостайну». «В выставочном павильоне IDEX-2021 в Абу-Даби ко мне подошел незнакомый мужчина и предложил выслушать секретную информацию. Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну. При этом очень суетился и озирался по сторонам. Как выяснилось, таинственным незнакомцем оказался вице-премьер Украины Олег Уруский»,— рассказал господин Кадыров.

Глава Чечни добавил, что, если бы знал, кто с ним разговаривает, «не подпустил бы». «Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой! До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы — не подпустил. Подойти и, тем более, пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым»,— заявил он.

Рамзан Кадыров находится под украинскими санкциями с 2015 года. Он был включен в санкционный список наряду с 400 другими россиянами, ответственными по мнению представителей Киева, за «аннексию Крыма и агрессию в Донбассе».