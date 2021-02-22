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Фото: Пресс-служба МВД России по Ярославской области

В ярославском УМВД назвали причину смерти полицейского при задержании наркоторговцев

Старший оперуполномоченный отряда специального назначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Ярославской области, старший лейтенант полиции Сергей Карсанов скончался от острой коронарной недостаточности, сообщили в пресс-службе регионального управления УМВД России. В пресс-службе отметили, что трагическая гибель сотрудника полиции произошла при исполнении служебных обязанностей - у него не выдержало сердце.

К потерявшему сознание полицейскому вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти сотрудника полиции не удалось.

«Сотрудники ярославской полиции скорбят вместе с родными и близкими погибшего Сергея Владимировича Карсанова. Руководство и личный состав УМВД России по Ярославской области выражают глубокие соболезнования его семье. Гражданская панихида состоится 23 февраля в 11 часов в ритуальном зале больницы имени Соловьева. Похороны пройдут на Западном (Чурилковском) кладбище Ярославля с отданием воинских почестей»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Пресс-служба не раскрывает деталей операции, при проведении которой произошла гибель сотрудника полиции. Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что по неофициальным данным 44-летний Сергей Карсанов скончался во время задержания наркоторговцев. Один из подозреваемых, оказывая сопротивление, применил газовый баллончик против Сергея Карсанова. Возможно, вещество, которое было распылено из баллончика, привело к ухудшению самочувствия полицейского.

Трагически погибшего полицейского знали в городе как активного спортсмена, футболиста. Он был капитаном команды футболистов УМВД по Ярославской области.

Алла Чижова


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