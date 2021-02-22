Обозреватель “Ъ FM” Настя Ройзман рассказывает о специальной коллекции, которую Tegin Fashion House создал для ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Еще каких-то пару лет назад в путешествиях по Европе и США обязательным пунктом было посещение небольших магазинчиков при музеях. В них всегда можно было отыскать небанальные сувениры и просто какие-то полезные аксессуары. В столичных же галереях по-прежнему продавались тяжелые многотомники об искусстве и скучные магнитики. Но жизнь не стоит на месте, и сейчас эти лавки наполняются сокровищами.

Специальные коллекции для них выпускают модные дома и дизайнеры. Они создают платья, платки, сумки и, что актуально сейчас, брендированные защитные маски. Среди флагманов этого «движения» — «Гараж», Всероссийский музей декоративного искусства и, конечно, Пушкинский музей. На счету последнего сотрудничества с брендом Nina Donis и дизайнером Гошей Рубчинским.

Последняя коллаборация музея — сувениры от Tegin Fashion House. Это миниатюрные платья-игрушки, на создание которых дизайнера вдохновила картина «Голубые танцовщицы» Эдгара Дега. К платьям, вручную расшитым стразами Swarovski, прилагаются микровешалки и атласные матрасы-кроватки, расшитые жемчужинами. По словам дизайнера Светланы Тегин, готовя эти крошечные наряды, она представляла, как ночью в здешних залах «танцуют призраки маленьких балерин», то появляясь, то исчезая. Под утро от них остаются только микроплатья, которые «спят в коробке до следующей ночи». Коллекция эта выпущена ограниченным тиражом, и приобрести ее можно только в музее.