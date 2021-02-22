Армения заинтересована в расширении российской военной базы

Армения выступает за расширение и наращивание потенциала российской военной базы в Гюмри, заявил министр обороны страны Вагаршак Арутюнян. При этом он считает, что в размещении дополнительных российских формирований в республике нет необходимости.

«Вопрос расширения и усиления российской военной базы на территории Республики Армения всегда стоял на повестке дня, и армянская сторона всегда была в этом заинтересована уже по той простой причине, что база в полном составе входит в Объединенную группировку войск (сил) вооруженных сил Армении и России, и, стало быть расширение возможностей базы автоматически влечет за собой наращивание потенциала совместной группировки, действующей на двусторонней основе в кавказском регионе коллективной безопасности»,— сказал господин Арутюнян в интервью «РИА Новости».

По его словам, Минобороны России учло нынешние военно-политические реалии в регионе, и были сделаны «правильные шаги по пути усиления и перевооружения базы». При этом Вагаршак Арутюнян считает, что необходимости в расширении присутствия российских военных в регионе нет.

«Что касается размещения дополнительного воинского формирования вооруженных сил России на территории республики, думаю, что в этом нет такой необходимости, да и нормативная правовая основа, существующая на данный момент между нашими государствами, определяет статус и регламентирует деятельность лишь одной российской базы»,— сказал министр.

В конце ноября в Нагорном Карабахе произошло обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией. В ноябре Азербайджан, Армения и Россия подписали соглашение о прекращении боевых действий в регионе. По условиям соглашения Азербайджану перешли три района непризнанной НКР, в том числе Агдамский. В регион были введены российские миротворцы для соблюдения соглашения.

Подробнее об итогах конфликта — в материале “Ъ” «Послевоенный шок победителей».