Курс доллара превысил 75 рублей

Рубль усилил падение в ходе торгов на Московской бирже. Курс доллара поднялся выше 75 руб. впервые с 5 февраля. Ранее евро превысил отметку 90 руб. впервые с 12 февраля.

По данным на 11:48, курс доллара составлял 75,0025 руб. (+0,92 коп). Евро к этому же времени стоил 90,69 руб. (+0,80 коп.).

Индекс Мосбиржи на 12:05 опускался на 0,64%, до 3424,36 пункта, индекс РТС — на 1,75%, до 1440,16.

Цена апрельских фьючерсов нефти Brent на бирже ICE на 11:56 составляла $63,26 (+0,5%). Фьючерсы нефти WTI на 11:57 стоили $59,63 (+0,6%).