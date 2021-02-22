В Ярославле жильцов взорвавшегося дома 22 февраля выселят из гостиницы

В Ярославле 22 февраля у людей, пострадавших от взрыва дома на улице Батова, истекает срок проживания в гостинице «Которосль», сообщили “Ъ-Ярославль” в пресс-службе мэрии города. В пресс-службе отметили, что областное правительство и городские власти в полном объеме выполняют обязательства перед ярославцами, лишившимися жилья в результате взрыва.

«На сегодняшний день в гостинице проживает 10 семей. Контракт на оплату проживания и питания жителей в гостинице заканчивается 22.02.2021 года. Правовых оснований для его продления нет. Для жителей пострадавшего дома установлена мера социальной поддержки в виде оплаты расходов на найм жилья, данной мерой уже воспользовались 98 семей»,— рассказали “Ъ-Ярославль” в пресс-службе мэрии.

В мэрии уточнили, что людям, проживающим в гостинице, предложены услуги риелторов по подбору съемного жилья. Сегодня, 22 февраля из гостиницы в съемные квартиры планируют выехать восемь семей, еще две семьи пока продолжают подбирать съемное жилье.

Напомним, взрыв в многоквартирном жилом доме на улице Батова в Ярославле произошел вечером 21 августа. В результате взрыва погибли три человека и четверо пострадали. В доме произошло частичное обрушение конструкций на нескольких этажах. Из дома были эвакуированы более 200 человек, большинство из которых было размещено в пунктах временного размещения, открытых в гостиницах «Которосль» и «Азимут». Позднее жильцам из пострадавшего дома была предоставлена возможность переселиться в съемные квартиры. Арендную плату компенсирует городской бюджет.

Дом на Батова был признан аварийным и не подлежащим восстановлению. Жильцам будут предоставлены выплаты на приобретение новых квартир. Восемь семей из 12 наиболее пострадавших квартир уже купили новое жилье.

Алла Чижова