В Ярославле восемь семей из дома на Батова купили новые квартиры

В Ярославле восемь семей из пострадавшего от взрыва газа дома на улице Батова приобрели новые квартиры взамен утраченного жилья, сообщили в пресс-службе городской мэрии. В сообщении уточняется, что еще три семьи из числа тех, что проживали в 12 наиболее пострадавших от взрыва квартирах, подобрали новые квартиры и готовятся к подписанию договоров купли-продажи. Еще один собственник продолжает поиски подходящего жилья.

В пресс-службе отметили, что решения по выплатам на приобретение жилья оперативно принимаются межведомственной комиссией. Уже на следующий день после принятия решения деньги перечисляются на счет продавца квартиры. Для собственников 12 наиболее пострадавших квартир из резервного фонда областного правительства выделено более 29,3 млн руб. Размер выплат установлен исходя из средней рыночной стоимости одного кв. м. жилья и составляет 42389 руб. за кв. м.

По информации мэрии, в настоящее время 95 семей из дома на Батова временно проживают в съемном жилье. Проживание оплачивается из бюджета города. Еще 12 семей продолжают проживать в городской гостинице, где был открыт пункт временного размещения.

В мэрии уточнили, что полностью переселение всех жителей пострадавшего дома в новое жилье произойдет в течение 2021 года. Мэрией Ярославля подготовлен необходимый пакет документов, который передан в региональное правительство для решения вопроса о выделении средств из резервного фонда правительства России.

Напомним, взрыв в многоквартирном жилом доме на улице Батова в Ярославле произошел вечером 21 августа. В результате взрыва погибли три человека и четверо пострадали. В доме произошло частичное обрушение конструкций на нескольких этажах. Из дома были эвакуированы более 200 человек.

Антон Антонов