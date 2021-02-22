Кубань заняла третье место в РФ по продажам подержанных мотоциклов

В Краснодарском крае в январе продали 134 мотоцикла с пробегом. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По этому показателю регион занял третье место в России после Москвы (214) и Подмосковья (147). Санкт-Петербург в рейтинге оказался только на четвертом месте (92). Всего в России в первый месяц 2021 года продали 1478 подержанных мотоциклов.

Самыми популярными стали японские марки Honda (311 шт.), Yamaha (215 шт.), Suzuki (161 шт.), на которые суммарно пришлось около половины (47%) рынка.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, продажи мотоциклов с пробегом по итогам 2020 года в Краснодарском крае составил 4,3 тыс.шт. Кубань стала самым крупным по объему рынком подержанных мотоциклов среди нестоличных российских регионов.

Алексей Белянин