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Из-за трех прорывов на магистральном водоводе часть Сочи осталась без воды

Сотрудники МУП «Водоканал Сочи» устраняют аварию на магистральном водоводе, оставившую без водоснабжения часть жителей курорта. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным издания, авария произошла около 9:00 10 февраля на водоводе 500 мм. В общей сложности были обнаружены три порыва. Без воды остаются жители в микрорайоне Макаренко, улиц Макаренко, Абрикосовая, 60 лет ВЛКСМ, Голенева, Вишневая, Олимпийская, Транспортная, Абовяна и переулков Амбулаторный, Вертолетный, Южный, Абовяна, Юртовский, Вишневый, СНТ «Оазис». Также водоснабжение отсутствует в социально-значимых объектах, в т.ч. школах и детских садах.

Изданию сообщили, что подвоз воды осуществляется по поступающим заявкам. Изначально планировалось, что работы будут завершены к 18:00, однако из-за сложности демонтажа конструктивных элементов дорожного полотна необходимые работы были продлены.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, утром 10 февраля Сочинский МУП «Водоканал» сообщил о вводе в эксплуатацию нового участка водовода диаметром 300 мм главной водопроводной насосной станции второго подъема водозабора на реке Псезуапсе в Лазаревском районе курорта.

Алексей Белянин


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