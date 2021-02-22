Долг россиян по штрафам ГИБДД в 2020 году вырос почти на 1 млрд рублей

Суммарный долг по штрафам ГИБДД в прошлом году вырос почти на 1 млрд руб., до 11,3 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной службы судебных приставов. На начало 2020 года эта сумма составляла 10,4 млрд руб.

По данным на 1 января, в производстве приставов было свыше 13,6 млн материалов о взыскании штрафов. Средняя сумма долга по штрафам составила более 830 руб.

Как сообщили агентству в МВД России, в 2020 году было вынесено 145,5 млн постановлений по делам об административных нарушениях, зафиксированных видеокамерами. Подавляющее большинство штрафов — за превышение скорости (124 млн), за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (13,6 млн), проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (5,2 млн).

Ранее “Ъ” сообщал, что ГИБДД в 2020 году вынесла штрафов на сумму 117 млрд руб., на 10% больше, чем годом ранее. Это следовало из официальной статистики Госавтоинспекции. Больше всех должны были заплатить московские водители — 23 млрд руб.

Подробности — в материале “Ъ” «ГИБДД накачивает штрафную экономику».