Посольство РФ приветствует экстрадицию охранника нацистского концлагеря из США в Германию

Посольство России в США поприветствовало решение Вашингтона экстрадировать бывшего охранника нацистского концлагеря Нойенгамме Фридриха Бергера в Германию. Ему 95 лет, в 1959 году он переехал в штат Теннесси и жил там, получая пенсию ФРГ.

«Мы приветствуем действия США по поиску нацистских преступников. Решение по делу Бергера показывает, что зверства гитлеровских палачей и их пособников не имеют срока давности. Это еще более важно в связи с 75-летней годовщиной Нюрнбергского трибунала»,— говорится в сообщении посольства в Twitter.

В ноябре 2020 года в Теннесси прошел суд, который лишил Фридриха Бергера американского гражданства, так как он добровольно охранял заключенных в концлагере. Также Фридрих Бергер сопровождал заключенных во время этапирования, в результате которого погибли около 70 человек. 20 февраля Der Spiegel сообщил, что его экстрадировали в Германию. По данным издания, вероятность суда над ним мала из-за возраста.