В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Почти во всех регионах Центрального федерального округа (ЦФО) объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности. В Москве и Московской области Гидрометцентр прогнозирует гололедицу. Сильные морозы ожидаются в Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской областях.

Почти во всех регионах Приволжского, Уральского и Северо-Западного федеральных округов объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальных холодов. Такой же уровень в Краснодарском крае и Адыгее из-за лавиноопасной ситуации. Ожидается сильный ветер — до 17 м/с.

В Сибирском федеральном округе почти во всех регионах желтый уровень погодной опасности из-за низких температур. В Красноярском крае она будет достигать -47°C, ожидается метель.