ХК «Автомобилист» обыграл «Сочи» по буллитам

Хоккейный клуб «Автомобилист» в Екатеринбурге победил «Сочи» в рамках чемпионата КХЛ. Матч закончился со счетом 4:3 Б (2:0, 0:0, 1:3, 0:0).

«На 14-й минуте Алексей Макеев открыл счет, затем Павел Дацюк реализовал большинство. Второй период прошел без голов, в начале третьего “Автомобилист” получил большинство, но забили в итоге гости. Затем екатеринбуржцы шесть минут подряд играли в меньшинстве, выстояли, но едва составы уравнялись, “Сочи” сравняли счет. За 27 секунд до сирены Алексей Макеев оформил дубль, но на последней секунде гости перевели игру в овертайм, который не выявил победителя. В серии буллитов бросок Станислава Бочарова принес победу нашей команде»,— рассказали в пресс-службе «Автомобилиста».

Следующую игру «Автомобилист» проведет в 23 февраля в Москве с «Динамо».

Ранее «Автомобилист» обеспечил себе выход в плей-офф Кубка Гагарина.