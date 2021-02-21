На Кубани из-за COVID-19 на карантин закрыли детский сад

В Лабинском районе Краснодарского края из-за коронавируса на 14-дневный карантин закрыли детский сад. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Кроме того, по этой же причине закрыты семь групп в пяти детсадах Краснодара, Сочи, Темрюкского, Выселковского и Апшеронского районов.

На удаленное обучение отправлены ученики 33 классов (0,1% от общего числа школьников) школ Краснодара, Сочи, Геленджика, Тихорецкого, Новопокровского и Крымского районов. Закрыта одна группа в Краснодарском гуманитарно-технологическом колледже. На дистант отправлены 200 студентов вузов, 75 тыс. человек в 46 высших учебных заведениях региона обучаются очно.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, за минувшие сутки максимальное число заболевших коронавирусом зарегистрировано в трех муниципалитетах Кубани: Краснодаре (+56), Сочи (+19) и Новороссийске (+9).

Наталья Решетняк