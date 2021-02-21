В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело после ДТП на нечищеной дороге

Управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области расследует уголовное дело об оказании некачественных услуг, повлекших смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ) после субботнего ДТП на проспекте Гагарина. Накануне водитель Renault не справился с управлением, вылетел в районе улицы Сурикова на встречную полосу и столкнулся с Hyundai, погибли два пассажира иномарок.

Одной из причин ДТП следствие считает наледь и плотный снежный колейный накат на автомобильной дороге, которую убирали не должным образом. Согласно закону, даже зимой дороги должны оставаться чистыми и не скользкими после уборки минимум пять часов. «Указанные требования по содержанию этой автодороги и обеспечению безопасности движения по ней выполнены не были», — отмечают в СУ СК.

Следствие проверит субподрядчика, чьи сотрудники убирали снег на дорогах в Приокском районе.

Добавим, на этой неделе за ненадлежащую уборку снега прокуратура внесла представление мэру Юрию Шалабаеву. По итогам надзорной проверки установлено, что дороги очищены плохо, на тротуарах, перекрестках и посадочных площадках общественного транспорта навален снег, а в некоторых дворах жилых домов уборка вообще не проводилась.

Владимир Зубарев