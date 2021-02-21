«Уралвагонзавод» ведет работы по созданию беспилотной бронетехники

Концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех», Свердловская область) ведет работы по созданию беспилотной бронетехники, сообщил ТАСС гендиректор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн «Уралвагонзавод») Андрей Терликов.

«Мы работаем над тематикой беспилотных машин, в первую очередь это касается танков. Основная задача роботизации — сохранение жизней личного состава на переднем краю», — рассказал господин Терликов.

Также он отметил, что «Уралвагонзавод» рассматривает вопрос роботизации инженерной техники.

Напомним, сегодня в Абу-Даби стартовала международная выставка вооружений IDEX 2021. Там было заявлено, что серийные поставки танков Т-14 «Армата» Министерству обороны РФ начнутся в 2022 году.