Серийные поставки «Арматы» Министерству обороны начнутся в 2022 году

Серийные поставки танков Т-14 «Армата» Министерству обороны РФ начнутся в 2022 году, сообщил гендиректор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн «Уралвагонзавод») Андрей Терликов.

«С 2022 года мы выйдем на устойчивые серийные поставки этих машин»,— сказал господин Терликов журналистам на международной выставке вооружений IDEX 2021, которая сегодня, 21 февраля, стартовала в Абу-Даби.

На выставке IDEX 2021 сегодня впервые проходит публичная презентация танка Т-14 «Армата» производства Уралвагонзавода за рубежом. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров накануне говорил, что танк может заинтересовать в первую очередь ближневосточные страны, а также страны Юго-Восточной Азии.

Об экспорте вооружения — в интервью Дениса Мантурова “Ъ”.