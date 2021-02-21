В России выросло число выявленных водителей под наркотиками

Сотрудники МВД в 2020 году выявили 22,4 тыс. водителей в наркотическом опьянении. Это на 5% больше, чем было зафиксировано годом ранее.

Помимо этого в 2020 году сотрудники ГИБДД пресекли 550,7 тыс. (+0,3%) фактов управления автомобилями нетрезвыми водителями и отказавшимися от проверки на алкометре. По итогам было заведено более 68,4 тыс. (+0.6%) уголовных дел по ст. 264,1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию"). Напомним, уголовные дела за езду в нетрезвом состоянии возбуждаются в отношении водителей, которые до этого уже привлекались к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

За что и как штрафовали водителей в 2020 году — в материале “Ъ” «Камеры принесли 145 млн постановлений».