В Сочи к летнему сезону оборудуют около 200 пляжей

Летом 2021 года в Сочи будут оборудованы около 200 пляжей, 30 из которых будут иметь престижную награду «Голубой флаг». Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта. «Приморские зоны отдыха будут максимально доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья», - говорится в сообщении.

«Голубой флаг» - это престижная международная награда, которая с 1987 года ежегодно присуждается лучшим пляжам мира. Соответствие критериям «Голубого флага» требует соблюдения строгих стандартов качества воды, безопасности и экологического просвещения.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Сочи к началу курортного сезона также начнет работу морское такси. Суда будут курсировать в двух направлениях: из Сочинского морского порта в порт Имеретинский и микрорайон Лазаревское. Первые тестовые рейсы морского такси запустят в мае 2021 года.

Наталья Решетняк