Россиянка Куницкая одержала победу на турнире UFC в Лас-Вегасе

Россиянка Яна Куницкая победила бразильянку Кетлин Виейру на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в Лас-Вегасе UFC Fight Night 185. Поединок в легчайшей весовой категории состоял из трех раундов. Судьи единогласно отдали победу 31-летней россиянке.

У Куницкой теперь 14 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. Она дебютировала в ММА в 2009 году. 29-летняя Виейру одержала 11 побед и потерпела 2 поражения.

В другой встрече UFC Fight Night 185 боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл американцу Крису Дакасу. Поединок в тяжелом весе завершился в первом раунде победой Дакаса техническим нокаутом.

43-летний Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года, в UFC — с 2014 года. Он провел 75 боев (59 побед, 15 поражений, 1 ничья). На счету 31-летнего Дакаса 11 побед и 3 поражения в ММА.

Кроме того, белорус Андрей Орловский в рамках турнира потерпел поражение удушающим приемом в бою с англичанином Томом Аспинэллом. Поединок завершился во втором раунде.

Главным событием турнира стал бой тяжеловесов Деррика Льюиса и Кертиса Блейдса. Льюис нокаутировал Кертиса во втором раунде.

Другие результаты турнира: