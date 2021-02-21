Дзержинский «Тосол-синтез трейдинг» вошел в санкционный список Украины

В новый санкционный список Украины вошло ООО «Тосол-синтез трейдинг» (Дзержинск, Нижегородская область), основной специализацией которого является оптовая торговля промышленными химикатами. Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского.

В соответствии с президентским указом, на три года вводятся ограничения на торговые операции с нижегородской компанией, вводятся ограничения на перевозки и транзит ее грузов по территории Украины, прекращается выполнение экономических и финансовых обязательств.

Как ранее писал «Ъ», в новый санкционный список вошли восемь физических лиц, среди которых пять россиян. Также в списке 19 компаний, в том числе российских.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Тосол-синтез трейдинг» зарегистрировано в Дзержинске в октябре 1998 года. По итогам 2019 года выручка компании составила 6,8 млрд руб., чистая прибыль – 253,3 млн руб. Генеральным директором и единственным владельцем компании является Михаил Чумкин.

Андрей Репин