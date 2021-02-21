В Новосибирской области разработали предложения по увеличению зарплат ученых

Рабочая группа по улучшению системы оплаты труда научных работников Новосибирской области разработала предложения по обеспечению ученым «не обидных зарплат», сообщил председатель Сибирского отделения РАН (СО РАН) Валентин Пармон. По его словам, в госфинансировании НИИ «много дефектов».

«При существующей системе расчета базового финансирования института не учитывается, что в выполнении исследовательских работ задействованы не только научные сотрудники, но и другие работники, в том числе и лаборанты, и инженеры… Но имеющиеся ресурсы из базового бюджетного финансирования не позволяют обеспечивать достойный уровень оплаты труда и "научникам", и "ненаучникам" одновременно»,— приводятся на сайте СО РАН слова господина Пармона.

Он добавил, что недофинансирование науки характерно для РФ. «Если мы хотим, чтобы Россия имела гарантированное и независимое будущее, мы обязательно должны поддерживать науку, поддерживать привлечение в науку молодых кадров. При маленьких зарплатах выпускники университетов естественно не будут идти в российскую науку, и, игнорируя эту проблему, мы подрываем свое будущее»,— заключил Валентин Пармон.

Во время заседания Совета по науке и образованию при президенте РФ 8 февраля старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Анастасия Проскурина сообщила Владимиру Путину, что на полной ставке она получает 25 тыс. руб. По ее словам, после майских указов президента она должна была получать 80 тыс. руб., но вместо этого сотрудникам предложили перейти на полставки, чтобы отчитаться в повышении зарплат руководству. Как пояснила госпожа Проскурина, на это хотели пойти потому, что указ был, а бюджет не увеличили. После этого случая Министерство науки и высшего образования РФ взяло ситуацию с зарплатой ученой на контроль.

Подробнее о диалоге Анастасии Проскуриной с президентом — в материале “Ъ” «Без полставки не разберешься».