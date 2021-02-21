В Австралии стартовала вакцинация от коронавируса

В Австралии жителей начали прививать от коронавируса вакциной Pfizer и BioNTech. Пока прививки сделали небольшой группе населения. Первой вакцинировалась 84-летняя Джейн Малисиак, после нее вакцину получили премьер Австралии Скотт Моррисон и главный санитарный врач Пол Келли, передает Sydney Morning Herald.

Премьер призвал австралийцев последовать его примеру, он назвал вакцину безопасной. Перед прививкой он сказал, что нервничает, и отвернулся от шприца.

Массовая вакцинация в Австралии стартует в понедельник, 22 февраля. На первом этапе будут прививать работников больниц и медслужб, пограничной службы и карантинных отелей, домов престарелых, интернатов для пожилых и инвалидов.

Всего власти заказали больше 150 млн доз вакцин. В стране одобрено применение Pfizer и AstraZeneca. Власти рассчитывают привить большую часть населения к октябрю.