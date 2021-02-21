Число жертв снежных бурь в США увеличилось до 58

В нескольких штатах США из-за снежных бурь и морозов погибли 58 человек, сообщила The New York Times. Ранее было известно о 47 жертвах.

Как передает газета, смертей может быть намного больше. Статистика включает погибших от переохлаждения, отравления угарным газом, утонувших, погибших при пожарах и в ДТП. Большинство смертей зафиксировано в Техасе. По данным Poweroutage.com, без электричества остаются больше 260 тыс. человек.

Президент США Джо Байден ранее распорядился оказать помощь из федерального бюджета Техасу в связи со стихийным бедствием. Деньги могут направить на временное жилье, ремонт жилья, дешевые займы тем, у кого нет страховок, и на другие программы помощи гражданам и бизнесу.

В нескольких штатах США были зафиксированы рекордные с конца 1980-х годов морозы и снежные бури. Без электричества временно оставались 2,5 млн человек.

Подробнее о последствиях бедствия — в материале “Ъ” «В Техасе нет уже и воды».