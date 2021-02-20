В Ленобласти откроют ветклинику за 40 млн рублей

В городе Сосновый Бор появится ветеринарная клиника с современным оборудованием, рассчитанная на 60 посещений в день. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Губернатор области Александр Дрозденко в ходе визита на стройку клиники отметил, что городу нужна «достойная» ветклиника. «С просьбой о строительстве лечебницы для животных ко мне не раз обращались жители Соснового Бора. Мы определились с проектом, финансированием, и теперь здесь будет современная ветстанция с УЗИ и КТ-диагностикой», — добавил он.

При клинике будут работать магазин-аптека, дневной стационар для кошек и собак и лаборатория. Строительство планируют завершить к июлю текущего года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Петербурга выделят на стерилизацию бездомных животных 7,5 млн рублей.