Agent Provocateur выходят за пределы будуара

Британский люксовый бренд Agent Provocateur выпустил коллекцию All Hours, которая открывает новую главу в истории компании. Ее характеризует широкий размерный ряд (от 32A до 38G), при сохранении фирменной «бесстрашной женственности», таким образом, это белье подойдет женщинам с нестандартными фигурами. Это красивое и комфортное белье, идеально подходящее для носки 24 часа 7 дней в неделю. Термоскрепление тканей, формованные чашки, трехслойные тканевые крылья и мягкие застежки на крючках и ушках используются для формирования силуэта и поддержки женского тела, но при этом все эти детали совершенно не заметны под одеждой.

Коллекция состоит из пяти универсальных моделей, каждая из которых названа в честь легендарных персонажей писательницы Джеки Коллинз. Все они предполагают несколько вариантов бюстгальтеров и трусиков натуральных и классических оттенков.

Коллекция уже поступила в продажу и доступна в бутиках по всему миру.