В Петербурге стали в два раза меньше приобретать большие квартиры

За 2020 год в Санкт-Петербурге продали всего 38 квартир площадью более 150 кв. метров. Это более чем в два раза меньше уровня 2019 года.

Такие данные приводит «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на специалистов портала Urbanus.ru. Отмечается, что спад обусловлен прежде всего падением предложения, поскольку потенциальные покупатели таких объектов недвижимости сохранили покупательскую способность даже в кризис. Количество проектов, в которых предлагаются объекты площадью более 150 кв. метров, к настоящему моменту снизилось на 20% по сравнению с началом 2020 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал о снижении количества строящихся апартаментов в Петербурге.