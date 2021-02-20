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За 2020 год безработица в Ленобласти выросла в восемь раз

Из-за пандемии коронавирусной инфекции безработица в ленинградской области за прошедший год увеличилась в восемь раз. Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на заявление зампреда регионального комитета по труду и занятости Дмитрия Никифорова.

Как рассказал господин Никифоров, за весь 2020 год в областную службу занятости обратилось всего 65 тысяч человек, причем 30 тысяч на 1 января 2021 года официально числились безработными. Для сравнения, за 2019 год в службу обратилось 7,5 тысяч человек.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге числятся безработными 79,2 тысячи человек.

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